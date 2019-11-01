Пекин, , 09:40 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая упал до 49,3 в октябре в 49,8 в сентябре, сообщили 31 октября в Национальном бюро статистики КНР.

Все показатели выше 50 означают рост деловой активности, в то время как все что ниже — падение. Субиндекс производства упал на 1,5 процентных пункта до 50,8 в октябре, а снижение поставки сырья от поставщиков составило 0,4 процентных пункта до 50,1.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая в октябре упал до 52,8.

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