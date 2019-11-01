Сеул, , 09:43 — REGNUM В первой половине 2019 года площадь земельных участков Южной Кореи, принадлежащих иностранцам, увеличилась на 1,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, в пером полугодии площадь земельных участков, находящихся во владении иностранцев, составила 244,78 млн кв. м., что на 1,4% больше по сравнению с концом прошлого года.

Известно, что иностранцы владеют 0,2% от общей площади земли страны.

Специалисты отмечают, что площадь земли, принадлежащая иностранцам, в 2013 году увеличилась на 0,5%, в 2014 году — на 6%, в 2015 году — на 9,6%, в 2016 и 2017 года — на 2,3%, в 2018 году — на 1%.

52,2% земель или 27,66 млн кв. м находятся во владении граждан США, 7,7% — граждан Китая, 7,5% — граждан Японии, 7,3% — граждан Евросоюза.