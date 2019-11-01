Додома, , 09:41 — REGNUM В Танзании начался первый в 2019 году аукцион по продаже кешью. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, в прошлом году фермеры страны выдвинули жалобы в связи с тем, что их якобы эксплуатируют из-за низкой цены на кешью, в ответ на что президент Танзании Джон Магуфули распустил управление по продаже кешью и приказал правительству покупать урожай по более высоким ставкам. Затем Магуфули приказал армии собрать запасы кешью, и год спустя правительство все еще хранит значительное количество орехов в хранилище.

По данным британской фирмы по торговле орехами Freeworld Trading, вмешательство президента вызвало значительный рост цен на мировом рынке — цена подскочила в среднем на 10%.

Как сообщил министр финансов Танзании Филипп Мпанго, в июне общий объем продаж кешью из Танзании на международном рынке снизился более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Представители правительства ожидают, что производство кешью в этом сезоне увеличится на 33,5%, что связано с благоприятными погодными условиями и большим количеством посадок, заявил в прошлом месяце министр сельского хозяйства Танзании Джапет Хасунга.

Несмотря на прошлогодний кризис, Танзания остается ключевым игроком на мировом рынке кешью, а кешью являются основным экспортным товаром страны.

Однако в сезонном аукционе этого года произошли серьезные изменения, сообщают журналисты телерадиокомпании. В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне правительство не установило минимальную ориентировочную цену, что, по словам журналистов, значит, что правительство смогло извлечь уроки из прошлого сезона.