Пекин, , 09:34 — REGNUM Непроизводственный индекс деловой активности (PMI) в Китае составил 52,8 в октябре 2019 года, ниже 53,7 в сентябре, сообщили в 31 октября в Национальном бюро статистики КНР.

Все показатели индекса выше 50 пунктов знаменуют собой рост деловой активности. Субиндекс активности в сфере услуг умерился до 51,4 с 53 месяцем ранее, в то время как показатель деловых ожиданий вырос до 60,3 с 59,3. Значительный рост был замечен в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, почтовых и курьерских отправлений, банковской сферы и сферы страхования. Здесь субиндекс находился на уровне выше 65.

Субиндекс в секторе строительной активности взлетел до 60,4 с 57,6 в сентябре, вернувшись на сравнительно высокий уровень. При этом, в производственном секторе также замечено падение PMI до 49,3 в октябре с 49,8 в сентябре.