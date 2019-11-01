Тверь, , 09:28 — REGNUM Электроснабжение населенных пунктов Тверской области, пострадавших в результате урагана 27−28 октября, полностью восстановлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 ноября. Основные электросетевые комплексы введены в работу.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным правительством», — заявил глава региона Игорь Руденя на очередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Электроснабжение населённых пунктов в разных районов региона было нарушено в результате урагана 27−28 октября. Аварийные бригады энергетиков, в том числе и из других регионов, работали круглосуточно. Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области находилась на постоянном контроле губернатора Игоря Рудени. Глава региона был на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским, в Тверской области создали оперативный штаб. 28 октября глава региона на вертолёте совершил облёт пострадавших от урагана районов. В настоящее время на территории постращавших от стихии районов продолжается мониторинг ситуации и контроль за бесперебойным электроснабжением потребителей.