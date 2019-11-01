Пекин, , 09:20 — REGNUM Чистая прибыль одной из крупнейших китайских страховых компаний China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. отчиталась о 80,2% росте чистой прибыли за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Компания заработала 22,91 млрд юаней (около $3,24 млрд) чистой прибыли за указанный период при росте выручки на 7,4% в годовом исчислении до 311,23 млрд юаней, говорится в акционерном отчете компании. В частности, премиальный доход компании достиг 286,82 млрд юаней, что на 7,7% больше, чем годом ранее, в то время как активы компании на конец сентября составили 1,37 трлн юаней или на 11,1% выше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль Банка Китая, одной из крупнейших в Китае кредитных организаций, выросла с января по сентябрь 2019 года на 5,22% в годовом исчислении.

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