Пекин, , 09:14 — REGNUM Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), являющаяся крупнейшим в Китае производителем и поставщиком нефти и газа, отчиталась о снижении прибыли за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

За период с января по сентябрь 2019 года компания получила выручку в размере 1,81 трлн юаней (около $256,9 млрд), что на 5,1% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров за указанный период, упала на 23,4% в годовом исчислении до 37,25 млрд юаней.

«Падение было вызвано нисходящим трендом международных цен на нефть и жесткой конкуренцией на внутреннем рынке», — говорится в отчетном докладе компании.

Только за третий квартал базовая прибыль на акцию упала на 58,4% в годовом исчислении до 0,048 юаней. Акции CNPC на Шанхайской бирже упали в цене на 0,83% буквально 30 октября до отметки 5,98 юаней за штуку. Как сообщало РЕГНУМ, другой китайский нефтехимический гигант Sinopec также жалуется на падение чистой прибыли.

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