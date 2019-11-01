Нижняя Салда, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области высказались за выделение дальнейших бюджетных трат на особую экономическую зону (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоны.

Комитет по промышленно-инновационной политике и предпринимательству провёл выездное заседание прямо на территории «долины». Члены комитета признали работу управляющей компании ОЭЗ удовлетворительной и одобрили её финансирование на 2020 год.

По словам директора зоны Артемия Кызласова, сейчас на 1 бюджетный рубль в «долине» приходится 2,1 рубля инвестиций резидентов. К концу нынешнего года с резидентами планируют подписать не менее до семи соглашений.

Деньги УК потратит на строительство объектов инфраструктуры — на территории Нижней Салды (20% всех трат) и в районе аэропорта Уктус (80% трат) в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбурге запустили свободную таможенную зону ОЭЗ «Титановая долина». Она располагается на периметре участка Уральского завода гражданской авиации.

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