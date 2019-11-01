Пекин, , 09:08 — REGNUM Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec) отчиталась о снижении чистой прибыли за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль держателей акции компаний составила 43,28 млрд юаней (около $6,13 млрд) за первы девять месяцев, что на 27,8% ниже в годовом исчислении. Операционная прибыль выросла при этом на 7,7% до 2,23 трлн юаней за аналогичный период.

Производство нефтепродуктов достигла 119,5 млн тонн, что на 2,9% выше, чем за аналогичный период годом ранее, в то время как продажи составили 192,4 млн тонн, увеличившись на 8,5%. Компания намерена продолжить рыночную экспансию и снижение цены.