Берлин, , 09:05 — REGNUM В России финансовая ситуация в ближайшем будущем продолжит улучшаться, а курс рубля вне зависимости от политических новостей останется стабильным. Такие прогнозы делает автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованной в немецком издании Focus.

Рубль-евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что российский рубль после падения, вызванного санкциями и снижением цен на нефть, смог укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из ведущих валют в 2019 году. Автор публикации добавляет, что спрос со стороны инвесторов на российскую валюту растёт и на фоне понижения доходности в Европе и Соединённых Штатах.

Также указано, что международные инвесторы считают российские гособлигации надёжным инвестиционным инструментом.

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Добавим, что аналитики швейцарского банка UBS назвали рубль «очень интересным для инвестиций». По их мнению, этому способствовали неплохие базовые экономические показатели, в частности низкая инфляция и большие золотовалютные резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 октября, в начале торгов рубль потеснил доллар, отправив его под отметку 64 рубля к четырёхдневным минимумам в районе 63,66 рубля. Но вскоре пара отскочила, отыграв львиную долю утренних потерь и снова начала торговаться неподалёку от вышеупомянутой психологической отметки. При этом, по данным аналитиков, спрос на доллар может вернуться к концу недели.

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