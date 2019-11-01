Красноярск, , 09:03 — REGNUM Баснословные суммы за электричество выставлены жильцам одного из товариществ собственников жилья в Красноярске. Как передаёт телеканал «Прима», счёт в 4,5 миллиона рублей в ТСЖ дома на Молокова получился из-за того, что в доме работала незаконная майнинг ферма.

«Если разделить на всех — это больше 130 тысяч с каждой квартиры», — поясняют красноярские журналисты.

Напомним, ООО «УК Молокова» зарегистрировано 16 октября 2012 г. и является приемником ТСЖ «Молокова» созданного в 2011 году. В настоящий момент в обслуживании находится пять высотных МКД общей площадью 39 699,22 кв. метра, в том числе 32 453,32 кв. метра жилых помещений (квартир) и офисов, расположенных в Советском и Ленинском районах Красноярска.