Пекин, , 09:02 — REGNUM Чистая прибыль Банка Китая, одной из крупнейших в КНР кредитных организаций, выросла на 5,22% за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Банк получил 171,25 млрд юаней (около $24,22 млрд) чистой прибыли, в то время как прибыль акционеров после уплаты налогов составила 159,58 млрд юаней, что на 4,11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Общий объем активов компании составил 22,61 трлн юаней по данным на конце сентября, а это, в свою очередь, на 6,3% больше, чем на конец 2018 года.

Совокупные обязательства банка достигли 20,62 трлн юаней, что на 5,52% больше, чем ан конец 2018 года. По данным на конец сентября, доля неработающих кредитов составила 1,37%, что на 0,05 процентных пунктов ниже, чем на конец 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, Shanghai Pudong Development (SPD) Bank ранее отчитался о 11,9% росте прибыли.

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