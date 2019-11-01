Ульяновск, , 09:01 — REGNUM В Ульяновской области в конкурсе «Малые города и исторические поселения» планируют принять участие четыре населённых пункта. На получение федеральной поддержки будут претендовать Карсун, Барыш, Сурское и Новоульяновск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Муниципалитеты Ульяновской области готовят заявки на участие во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В настоящее время обсуждаются с жителями варианты благоустройства. Ожидается, что от Ульяновской области заявки поступят из Карсуна, Барыша, Сурского и Новоульяновска.

Региональные власти подчёркивают, что главная задача — развитие внутреннего и въездного туризма.

Напомним, заявки начали принимать 23 октября. Победителей объявят до 1 марта 2020 года.

В первом конкурсе, который прошёл в 2018 году, из Ульяновской области победили Сенгилей и Инза, получив 85 млн рублей на благоустройство набережной Волги и восстановление исторического парка имени Горького соответственно. Всего между победителями распределено 5 млрд рублей.