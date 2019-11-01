Сеул, , 09:06 — REGNUM В октябре 2019 года индекс потребительских цен составил 105,46 пунктов, что соответствует прошлогоднему показателю за аналогичный период. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Известно, что в сентябре данный показатель сократился на 0,4%.

Как отмечают специалисты, базовая инфляция без учета цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты составила 0,8%.

Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 1,5%, а цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию, напротив, упали на 3,8%, на нефть — на 7,8%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.