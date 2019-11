Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайский гигант молочной продукции Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Сообщил об 11,6% роста чистой прибыли за первые три квартала 2019 года, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании, расположенной во Внутренней Монголии на севере Китая, достигла 5,63 млрд юаней (около $798 млн) за девять месяцев. Оборот компании достиг 68,5 млрд юаней, что на 12,6% больше в годовом исчислении. Акции компании октября на Шанхайской бирже взлетели на 6,93% до 29 юаней за штуку по данным на 11:30 по Пекину 31 после появления информации о росте чистой прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, объем торговли Международного железнодорожного порта Чэнду в Китае взлетел на 386% за первые три квартала 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем торговли сухопутного порта Чэнду в Китае взлетел на 386%