Ташкент, , 08:44 — REGNUM Банковско-финансовую академию Узбекистана передали в ведение Национального банка внешнеэкономической деятельности республики (Узнацбанк). Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в банковско-финансовой сфере», опубликованном 1 ноября агентством «УзА».

Отмечается, что данная мера направлена на совершенствование системы обучения высококвалифицированных кадров банковского сектора. Глава государства также поручил руководству Узнацбанка до 1 февраля 2020 года разработать концепцию развития Академии на 2020−2025 годы.

Кроме того, постановление президента Узбекистана определяет основные принципы развития кадрового потенциала банковской системы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа 2019 года банки Узбекистана начали продажи иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. В Центральном банке республики отметили, что мера направлена на дальнейшую либерализацию валютного рынка.

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