Сеул, , 08:45 — REGNUM По состоянию на конец сентября 2019 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку в 3 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным, за полгода с момента запуска данной услуги число абонентов увеличилось до 3 466 784 человек.

Известно, что 44,3%, или 1 536 599 абонентов пользуются услугами сотового оператора SK Telecom, 1 055 160 абонентов — услугами KT и 875 025 абонентов — услугами LG U Plus.

По состоянию на сентябрь текущего года число абонентов сети 2G, которых постепенно отключают, составило 574 736 человек у оператора SK Telecom и 575 037 человек у LG U Plus.