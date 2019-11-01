Сеул, , 08:21 — REGNUM В октябре 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 14,7%, до $46,78 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, экспорт страны продолжает падать на протяжении 11 месяцев подряд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 32,1%, продуктов нефтехимии — на 22,6%, нефтепродуктов — на 26,2%. Однако экспорт судов увеличился на 25,7%, компьютеров — на 7,7%, косметики — на 9,2%, продукции сельского хозяйства — на 3%.

Экспорт во Вьетнам увеличился на 0,6%, в страны СНГ — на 24,1%. Однако экспорт в Японию сократился на 13,8%, в Китай — на 16,9%, в США — на 8,4%.

В октябре текущего года импорт составил $41,39 млрд.