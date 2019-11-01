Ульяновск, , 07:58 — REGNUM Ульяновская область присоединится к проекту «Улица Победы», которая направлена на ремонт и благоустройство улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект «Улица Победы» был представлен в Екатеринбурге на выставке «Дорога» и будет реализован в регионах России. Благоустройство и приведение в нормативное состояние улиц начнётся в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Ульяновской области начинается формирование списка улиц, «переулков и площадей, связанных с Победой и героями войны». Первый вице-премьер региона Андрей Тюрин уточнил, что это коснётся всех улиц, «которые имеют в своем названии слово «победа», которым присвоены имена героев и улицы, где проживают Герои Советского Союза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, на его родине, в Ульяновской области, отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Кроме того, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.