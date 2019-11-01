Москва, , 07:58 — REGNUM Государственный реестр гражданских судов России пополнился только одним самолётом авиакомпании Azur Air, осуществляющей чартерные перевозки. Об этом заявил заместитель генерального директора авиакомпании Павел Терещенко на конференции «Крылья будущего» в Москве.

По его словам, в России будет зарегистрирован только один самолёт. «И больше не планируем», — сказал Терещенко, сославшись на то, что иностранные лизинговые компании возражают такому переводу.

В качестве причины представитель компании указал сложности, которые возникают в связи с поддержанием лётной годности лайнеров из российского реестра. Напомним, о готовности Azur Air — первой из возможных компаний — перевести часть флота иностранного производства в российский реестр в марте 2018 года сообщали в Росавиации.

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