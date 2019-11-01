Уфа, , 07:57 — REGNUM В арбитраж Башкирии подан банкротный иск к ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений», которое работает с десятком российских регионов, а также с Испанией, Италией, Францией и рядом других стран. Из-за недочётов исковое заявление до 29 ноября 2019 года оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 24 октября 2019 года от Ралифа Исаева. Сумма претензий неизвестна. В иске были обнаружены недочёты — «не приложена надлежащим образом заверенная гербовой печатью суда копия решения Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 22.11.2018 года по делу №2−6328/2018 с проставлением отметки о вступлении судебного акта в законную силу, на котором заявитель основывает свои требования».

«Заявление Исаева Ралифа Рамилевича о признании общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ИНН 0278154564) несостоятельным (банкротом) оставить без движения до 29.11.2019 года», — решил суд.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 3 декабря 2008 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор с марта 2018 года — Риф Шайхутдинов. Учредителями числятся Александр Крюков, Виктор Крюков, Марс Муслимов и Анис Ситдиков.

На сайте компании-ответчика уточняется, что у института есть ряд патентов на разработки, в том числе на нефтегазовый сепаратор со сбросом воды, способ очистки нефти, газоконденсата и их фракций от сероводорода и меркаптанов, подогреватель нефти, устройство очистки воды для поддержания пластового давления и другие.