Москва, , 07:48 — REGNUM Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».

Как сообщается, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Красноярске, Казани средняя стоимость аренды жилья достигла 37 000 рублей в месяц.

В целом по стране за период с октября 2018 года по октябрь 2019 года аренда подорожала в среднем на 13% — до 23 тысяч рублей в месяц.

При этом средняя цена на однокомнатную квартиру выросла на 8%, до 20 000 рублей, двухкомнатную — на 21%, до 31 000 рублей, трёхкомнатную — на 40%, до 62 000 рублей.

Эксперты связывают такое существенное подорожание с увеличением стоимости новостроек. Отмечается, что снижение цен может произойти ближе к Новому году по причине сезонного падения спроса, однако оно не превысит 1%.