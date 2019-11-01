Якутск, , 07:58 — REGNUM Власти Якутии с начала 2019 года потратили на различные приёмы и банкеты 21 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Только в октябре управление делами главы и правительства Якутии заключило три контракта по обеспечению питанием правительственных делегаций почти на 9 млн рублей.

Активисты народного фронта возмутились таким тратам.

«Из года в год мы слышим от руководства республики, что в бюджете острый дефицит. Если экономим, то экономим все вместе и руководство республики — в первую очередь. Сейчас мы готовим обращение на имя главы Якутии Айсена Николаева с просьбой отказаться от таких расточительных трат в 2020 году. Освободившуюся сумму попросим направить на социальные нужды», — пояснил «фронтовик» Антон Жондоров News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии собирались устроить банкет за бюджетные деньги для участников благотворительной акции Первого канала «Стань первым!». Госзакупку отменили.