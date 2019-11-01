Якутск, , 07:24 — REGNUM Магаданская область и Якутия вошли в тройку лидеров в России по добыче золота в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За 2018 год в Якутии добыто 28 647,3 тонн золота, озвучил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко, при обсуждении проекта стратегии развития золотоперерабатывающей отрасли Якутии до 2035 года на мероприятии «Золото Якутии — 2019».

Золото добывается в 15 российских регионах, в том числе на Чукотке, в Приамурье, на Сахалине, в Якутии, на Колыме, в Хабаровском крае, на Камчатке. На первом месте по добыче золота — Красноярский край (60 749,4 т), на втором — Колыма (36 709 т), на третьем — Якутия.

Как сообщало ИА REGNUM, золотодобытчики Магаданской области идут на рекорд по добыче за последние 20 лет. Прогнозируется рост более чем на 10%.