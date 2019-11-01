Чита, , 06:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Забайкальского края опровергли данные федерального минздрава о росте количества врачей в регионе. Этом сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на начальника одного из отделов регионального министерства Юлию Дружинину.

По её словам, первая статистика была ошибочной, так как в 2018 году в Забайкалье прибавилось всего 36 человек, а в 2019 — 39 врачей. Кроме того, в регионе наблюдается отток 110 специалистов.

Напомним ранее Минздрав РФ распространил информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах, но Забайкалье оказалось в числе трёх лидеров, где якобы наблюдается рост (с 2,3 тысячи до 4,8 тысячи человек).

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После того, как из регионов стали поступать опровергающие эту информацию сообщения, столичные чиновники заявили, что произошла некая техническая ошибка, и сообщение о сокращении числа врачей в регионах требует уточнения.

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