1 ноября 2019 | Время чтения 12 мин

Налоговый эксперимент с 2020 года предлагают расширить ещё на 19 регионов к четырём уже имеющимся участникам.

Анастасия Степанова, , 06:33 — REGNUM Минфин России предложил распространить эксперимент с налогообложением самозанятых граждан, стартовавший с января 2019 года, ещё на 19 регионов, помимо четырёх уже участвующих в нём. ИА REGNUM на примере Татарии изучило ход эксперимента и имеющиеся проблемы.

Рубль © ИА REGNUM

История вопроса

В декабре 2016 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо улучшать условия для ведения бизнеса, и предложил за 2017 год определиться со статусом самозанятых граждан.

В период подготовки нормативной базы под эксперимент от экспертов звучали различные предложения того, как «выманить» из тени нелегалов. Например, руководитель налогового департамента юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе в комментариях ИА REGNUM предлагал сделать порядок оформления уведомительным, а плату брать только «в том случае, если доход, приносимый деятельностью, превышает величину прожиточного минимума».

Верховный Суд РФ Nalog.ru

Помимо «пряников», звучали предложения применить и «кнут». В мае 2017 года стало известно об инициативе главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского запретить выезд за границу нелегализовавшимся безработным и оставить их без пенсии. В Госдуме подобную задумку не поддержали, а отдельные депутаты сравнили её с «законотворческим трэшем», призвав не сводить проблему совершенствования налоговой системы к полнейшему абсурду.

«Пробным шаром» в работе с самозанятыми стал эксперимент с налоговыми каникулами, что стартовал в 2017 году для нянь, домработниц и репетиторов. К маю ФНС признало его провальность — за первый квартал на учёт встали лишь 40 граждан. Отмечалось также, что не стала популярнее и ранее введённая альтернатива — патентная система налогообложения. В Москве за 2016 год было приобретено всего 1,6 тыс. патентов на оказание этих видов услуг.

Весной 2017 года Минюст разработал законопроект о критериях самозанятых граждан, к которым было решено относить граждан, что самостоятельно, на свой риск осуществляют личную трудовую деятельность по оказанию услуг, выполняют работу для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли, и не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, а также не имеют наёмных работников.

В июне 2018 года глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, как будет проходить регистрация самозанятых. Для этого было создано специальное мобильное приложение, которое позволяет оформляться без посещения центров регистрации и осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности. В качестве стимула Мишустин предложил выдавать самозанятым по 10 тыс. рублей налогового капитала.

Федеральная налоговая служба, ФНС Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии налоговый эксперимент стартовал. Самозанятым гражданам предложили зарегистрироваться, не оформляя статуса индивидуального предпринимателя. Целью законопроекта было снижение уровня неформальной занятости, в сегменте которой на 2017 год было около 20% работающего населения РФ (порядка 14,2 млн человек), и вывод хотя бы части трудового рынка из «серого сегмента», где зарплаты платят в конвертах, а налоги не платят вовсе. Планировалось, что полгода продлится тестирование, а если оно будет удачным, то схему распространят и на другие регионы.

О налогообложении и предварительных итогах

Участники пилотного проекта платят единый налог, если их годовой доход не более 2,4 млн рублей и нет наёмных работников: 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. Подавать декларации самозанятым не нужно, так как доходы считаются автоматически в бесплатном мобильном приложении «Мой налог». Также им не нужно уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование, предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей (ставка 4% автоматически уменьшается до 3%, а ставка 6% уменьшается до 4%). Помимо этого, налог начисляется автоматически через приложение. Его лишь необходимо уплатить не позднее 25 числа следующего месяца.

В России, по данным ФНС, уже более 250 тысяч граждан оформились в новом статусе.

24 октября на форуме для предпринимателей «Мой бизнес», прошедшем в Казани, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова отмечала, что участие в эксперименте — это «хорошая возможность попробовать свои силы в предпринимательской деятельности»:

"Можно начать с режима для самозанятых, оценить свои силы, а дальше перейти на ИП либо открыть ООО, а затем развиваться и акселерировать свой бизнес. И национальный проект даёт вам все эти возможности. На каждом этапе развития своего дела вы найдёте поддержку».

Питер Брейгель Младший, Уплата налога, 1640

О старте в Татарии

В Татарии старту «пилотника» предшествовал громкий скандал. Глава торговой сети, тогда ещё и депутат Госсовета региона Муслима Латыпова пожаловалась Рустаму Минниханову на одной из встреч с бизнесменами на «мамочек, продающих торты через соцсети». Это вызвало активный ответный протест со стороны «мамочек», напомнивших о пособии в 50 рублей и необходимости как-то выживать.

Власти республики встретили эксперимент с самозанятыми положительно и активно взялись за дело. Бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов на его старте сообщил, что по результатам опросов, 80% лиц данной категории заявили о необходимости легализации. Поспособствовала активности власти и необходимость достигнуть контрольной точки.

«Есть контрольная точка — к концу года около 20% самозанятых в республике мы должны зарегистрировать. Безусловно, это вызов», — заявлял глава минэкономики РТ Фарид Абдулганиев в конце января 2019 года.

Потенциальных самозанятых в республике насчитали 300 тысяч, но они все ещё не спешат выходить из тени. К концу октября 2019 года зарегистрировались порядка 39,7 тыс. человек, то есть около 13%.

О проблемах и скандалах

Без «оврагов» эксперимент в Татарии не обошёлся. Тот же Нагуманов говорил о 80% готовых легализоваться, но тут на ум приходит сравнение с самообложением (разовым, добровольным взносом), решение о котором принимается на референдуме. Результаты референдума показывают, что население «за», а когда в республике подбивают итоги реального сбора, оказывается, что в наличии большой процент должников. Так и с самозанятыми — при 80% желающих только 13% реально оформленных. Да и по жалобам налоговиков, например, в Нижнекамске уже появились первые должники-самозанятые, задолжавшие почти 270 тыс. рублей. Налоговая планирует взыскивать эти средства.

Жалобы от населения в республике появились с января, практически со старта эксперимента.

Телеграм-канал «Неудаща» тогда опубликовал письмо своего читателя, который дал в сети Интернет объявление о продаже товара домашнего приготовления.

«Неделька прошла и тут звонок на телефон. Девушка приятным голосом начала расспрашивать про товар, общаемся. И тут она заявляет: «ОБЭП. Такая-то. Поступила жалоба от гражданки на ваше объявление». Начала подробно узнавать, сам произвожу товар или перепродаю, как часто и т.д. и т.п., начала про налоги петь и всё в таком духе. Отвечаю на вопросы, а сам думаю: «Жалоба на товар, а вопросы про «предпринимательство», странно». И тут «щелкнуло» — пилотный регион по налогу на самозанятых, зарегистрировалось в ФНС «с гулькин нос», непорядок, надо форсировать… По ходу общения на заднем фоне слышу голос ее коллеги, который дозвонился до очередного продавца на Авито и тоже начал петь такую же песню. В общем, активная работа по «самозанятым» началась», — отмечал читатель.

Блокировка счетов

Газета «Наша версия в Татарстане» также отмечала ворох проблем по эксперименту, отмечая, что «связаны они как с несовершенством законодательства, так и с неудобствами, которые они получили, войдя в легальное поле». К примеру, банки «все равно их воспринимают в качестве физических лиц и долго проверяют такие денежные переводы, запрашивая дополнительные документы», что неудобно и самим гражданам, и тем фирмам, с которыми она работают.

В июле 2019 года глава управления федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на одном из совещаний отметил недостаточные темпы регистрации самозанятых и предложил особое внимание обратить «на бюджетную сферу: преподавателей, медицинских и социальных работников».

»Также немало потенциальных плательщиков, мы считаем, среди школьников и студентов…», — заявил Сафиуллин.

Подобное предложение вызвало недоумение и сарказм со стороны жителей:

«Стыдно должно быть использовать детей. В Советское время со студентов налоги не брались. Сейчас за счёт детей показатели хотят улучшить», «Так у школьников профессии ещё нет. Значит, нет и профессиональных услуг. За что же их в самозанятые хотят включить?», «В советское время были льготные проездные для школьников и студентов. У нас дать не могут, только взять», «Я — за регистрацию школьников и учителей самозанятыми. Только стесняюсь спросить, у сидящих на президиуме и выступающих дети уже зарегистрированы? Тогда я и внука, который еще в детсаде, зарегистрирую! У него игрушечных машин много — пусть продает! И план выполним», «Я думал это дно, но снизу постучали…»

Гонка за планом продолжается. В октябре 2019 года скандал вокруг самозанятых в Татарии закрутился с новой силой.

Жительница одного из городов региона в соцсетях рассказала, что в бюджетных учреждениях идёт ажиотаж «по поводу обязательной регистрации всех по списку cамозанятыми». Она отмечала, что «поучаствовать» настоятельно сначала предложили заведующим детсадов и директорам школ, и далее по нисходящей.

«Разнарядка спущена в бюджетные учреждения с количеством и сроком — сутки. При этом отговорки — потом выйдете. Теперь что будет с этими самозанятыми (они все работают), по итогам квартала года они должны перечислять 4% от выручки. Если нет? Налоговая будет запрашивать движения по счету, картам и судебным приказом удерживать 4% со всех сумм?» — цитирует Максиму Г. издание «Вечерняя Казань».

В налоговой инспекции Nalog.ru

Под постом набралось множество комментариев, в том числе с рассказами о том, что в школах к этому действу привлекают и учителей.

В минэкономики РТ изданию прокомментировали ситуацию, отметив, что участие в регистрации добровольное. А под постом в сообщении о принуждениях от имени Рустема Хузина (главы набережночелнинского управления образования) появилась запись, что на совещании с руководителями учреждений образования всего лишь «довели информацию о возможности регистрации как самозанятых и ее преимущества». Видимо, учителям намекают на репетиторство, которое не плохо бы оформить как самозанятость.

Ещё один вид искусственного увеличения самозанятых раскрыл первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Он отметил, что закон стал «лазейкой для бизнеса», желающего сократить свои затраты:

«Выявлены случаи, когда коммерческие фирмы переоформляли своих сотрудников, выводя за штат и оформляя как самозанятых. Такой сотрудник обходится фирме гораздо дешевле».

Сигал также отметил, что выросло число индивидуальных предпринимателей, которые ради сокращения суммы выплачиваемых налогов, переходили в статус самозанятых.

К слову, ФНС уже отреагировала на «лазейку», обещая обязать компании, использующие самозанятых, доплачивать налоги.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы в октябре 2019 года сообщил, что налоговая видит все компании, что пытаются взять вместо штатных сотрудников самозанятых, но в 2019 году в отношении них не будут «проводить специальные проверки» и «вводить меры ответственности за таких штатных работников», а вот с 2020 года «это ограничение снимается» и ФНС «будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог».

Но чем-то же планируют привлекать реальных самозанятых, которые всё еще в тени? Как в комментариях ИА REGNUM отметил глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, непонятно, «каким предпринимателям это может быть интересно»:

"Если они начинают что-то отдавать, то они должны рассчитывать и что-то получить. На получение чего именно вследствие начала уплаты этого сбора они могут рассчитывать? Хорошей пенсии? Аргумент о том, что преимуществом является само легальное положение самозанятого, который начал платить, — не работает. Как только он становится легальным, и появляется вероятность, что к нему придут. Пока он нелегален, приходить не к кому».

Какие «бонусы» готовы предложить самозанятым сегодня? ЦБ РФ и Минфин РФ разработали новую систему пенсионных накоплений, так называемый «гарантированный пенсионный план», в который включат и самозанятых. Помимо этого, одобрен законопроект, который позволяет им участвовать в закупках госкомпаний наравне с малым и средним бизнесом. В Татарии, к слову, самозанятые уже получили доступ к электронной биржевой площадке Агентства по государственному заказу РТ. В качестве ещё одной меры поддержки в республике рассматривается возможность компенсации местным производителям платы за торговлю на двух крупнейших онлайн-площадках.

25 сентября 2019 года в своём ежегодном послании Госсовету РТ Рустам Минниханов также уделил внимание вопросу самозанятых, отметив, что «для многих статус самозанятого — это хороший старт, а также возможность выйти в правовое поле, получать легальный доход и сформировать хорошую кредитную историю», и добавил, что нужно «продолжить работу по проведению обширной информационной кампании и совершенствованию системы мер поддержки самозанятых граждан». Видимо, впереди — новые инструменты «выманивания» из тени.

В конце октября 2019 года стало известно, что эксперимент по «пилотникам» признан удачным, и с 2020 года его могут внедрить ещё в 19 регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и Башкирии.