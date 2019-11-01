Чита, , 06:33 — REGNUM В детский клинический медицинский центр Читы поступило 90 единиц современного оборудования. Как поясняет сегодня, 1 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, их стоимость превысила 95 миллионов рублей, источником финансирования стала федеральная программа «Десятилетие детства».

Известно, что для оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаз приобретены авторефрактокератометры «Взор-9000», щелевые лампы, компьютерные анализаторы поля зрения. С целью повышения точности функциональных методов исследования закуплены компьютерные комплексы для исследования ЭЭГ «Нейрон-Спектр-4», диагностические спирометры, комплексы многосуточного мониторирования ЭКГ и АД, электрокардиографы и новейшая система телеметрического электроэнцефалографического мониторинга. Кроме того, здесь установлен новый диагностический рентгеновский комплекс, ультразвуковые диагностические системы.

«Самое главное, что нам удалось повысить доступность медицинской помощи для маломобильных пациентов, детей из районов края, к которым выезжает специализированная бригада медиков с передвижной аппаратурой», — отметила главный врач детского клинического медицинского центра Читы Ирина Нардина.

Напомним, с осени 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ранее сообщалось, что Забайкалью удалось преодолеть средний уровень по кассовому освоению средств нацпроектов, который в ДФО составляет 37%. В Забайкальском крае он достигает теперь 40%.

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