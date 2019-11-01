Хабаровск, , 06:45 — REGNUM Правительство Хабаровского края задолжало крупнейшему авиаперевозчику Дальнего Востока, авиакомпании «Аврора» более 38 млн рублей за осуществлённые перевозки пассажиров в отдалённых районах. Перевозчик пытается вернуть деньги через арбитражный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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Ответчиком по делу выступает минтранс Хабаровского края. Авиакомпания требует незамедлительно выплатить положенную ей субсидию в размере 38 194 917 рублей в качестве возмещения части затрат, понесённых ею при выполнении в 2018 году воздушных перевозок в рамках договора о выполнении регулярных рейсов на местной воздушной линии Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.

С просьбой прийти работать в Хабаровский край к авиакомпании «Аврора» обратился ещё экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Местная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» значительно уступает «Авроре». Без «Авроры» край не смог бы выполнить майский указ президента России Владимира Путина об обеспечении транспортной доступности. В июле 2018 года «Аврора» начала полёты по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Людям понравилось — новые комфортабельные самолёты и качественное обслуживание существенно выигрывали против стареньких АН-24 «Хабаровских авиалиний». Но потом сменился губернатор. Новый глава региона Сергей Фургал в различных интервью не раз говорил, что край не может платить такие субсидии, что власти будут развивать собственную авиакомпанию. Однако заплатить за уже выполненные полёты придётся. Дело принято к рассмотрению, решения по нему пока нет.

Жители Хабаровского края с тревогой говорят о том, что «Аврора» может уйти из региона — её услугами пользуются многие.

Сегодня полёты по маршруту Хабаровск — Николаевск выполняют и «Хабаровские авиалинии», и «Аврора». 5 ноября улететь можно «Авророй» за 9 621 рубль, «Хабаровскими авиалиниями» — за 9 943, то есть дороже. Приведена стоимость билетов в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, льготными авиарейсами перевезено из Охотска в Хабаровск 2 тысячи пассажиров. Власти Хабаровского края заявляют, что воспользоваться льготными билетами скоро смогут жители всех муниципалитетов региона. Однако смогут ли продолжаться льготные перелёты в случае, если краевому правительству придётся заплатить по старым счетам — вопрос.

Случай с «Авророй» — не первый, когда правительство Сергея Фургала отказывается платить по договорам, заключенным правительством предшественника, Вячеслава Шпорта. Наиболее известный случай — правительство края отказалось оплачивать поставки топлива в отдалённые районы. Поставщик, ООО «Флагман», обратился в арбитражный суд, который признал его право на получение денег. Однако выплаты до сих пор не произведены. Больше всех пострадал приравненный к Крайнему Северу Советско-Гаванский район. У муниципалитета арестованы счета. Долг за топливо — 449 млн рублей. Раньше расходы дотационного района на топливо компенсировал край. Сегодня правительство Сергея Фургала отказывается это делать. Власти района обратились к губернатору за помощью. Чтобы район мог жить, ему нужно не менее 180 млн рублей. Но ответа от губернатора пока не получено.

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