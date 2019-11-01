Иркутск, , 06:19 — REGNUM Прокуратура Иркутской области проводит проверку соблюдения трудового законодательства по установлению и выплате зарплаты медикам. Об этом сообщает ИА «ИрСити» ссылкой на пресс-службу региона.

Напомним, ранее генеральный директор научно-практического центра «Госучёт» (НПЦ «Госучёт) Роман Ерженин, проанализировав данные по средней зарплате в 110 медицинских учреждениях Иркутской области из 118 — по категориям «Врачи и средний медицинский персонал», отметил что почти половина (47,6% врачей, или 3990 человек), не получают зарплату в 73 826 рублей при средней по экономике 36 913 рублей.

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Позднее региональный министр здравоохранения области Олег Ярошенко опроверг эту информацию, заявив что Иркутская область ежегодно достигает установленных в майских указах президента России целевых показателей по зарплате врачей.

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В обсуждении размера зарплат иркутских врачей принял участие губернатор области Сергей Левченко. По его словам, регион был в первой тройке субъектов СФО, выполнивших майские указы ещё в 2017 году, а зарплаты бюджетников за последние четыре года увеличилась в полтора раза.

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