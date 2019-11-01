Москва, , 06:17 — REGNUM Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк». Соответствующий приказ от 1 ноября обнародовала пресс-служба регулятора.

Согласно документу, лицензия отозвана «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России».

Сообщается также, что «Эксперт банком» в течение года неоднократно нарушались требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Акционерное общество «Эксперт банк» являлось участником системы страхования вкладов. По данным регулятора, уставный капитал организации составлял 1,16 млрд рублей.