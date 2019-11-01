Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении предприятия города Лесного, на котором сотрудникам более двух месяцев не выплачивали заработную плату (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушение законодательства установлено в ходе надзорных мероприятий. Выяснилось, что с февраля по апрель 2019 года перед 12 сотрудниками образовался долг по зарплате в размере 401 тыс. рублей. По итогам прокурорской проверки, материалы были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Отметим, что ранее директор предприятия был привлечён к административной ответственности за невыплату заработной платы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 12 тыс. рублей. Также прокуратура подала иски в суд в целях защиты прав сотрудников предприятия.