Москва, , 05:52 — REGNUM Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября, сообщило Министерство экономического развития.

Добыча нефти

В частности, пошлина на высоковязкую нефть повышается с $8,7 до $8,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеливается с $26,1 д $26,4, на тёмные — с $87,2 до $88,3 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина выросла с $26,1 до $26,4, прямогонного (нафта) — с $47,9 до $48,5 за тонну.

Пошлина на кокс повышена с $5,6 до $5,7 за тонну. Пошлина на экспорт сжиженного газа сохраняется на нулевом уровне.

В связи с новой формулой расчёта, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, нулевой также остаётся льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и каспийских месторождений, а также Приразломного месторождения.