Новосибирск, , 04:54 — REGNUM Контрольно-счетная палата Новосибирска нашла многочисленные нарушения в работе муниципального унитарного предприятия города «Парк культуры и отдыха «Центральный». Финансовые нарушения допущены в том числе при реконструкции парка в период с 2016 по 2018 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установлено, что учётная политика предприятия не отвечает требованиям действующего законодательства РФ. Кроме того, отсутствуют порядок и условия размещения на территории парка нестационарных объектов, а договоры о размещении торговых точек с «платой за их размещение по соглашению сторон» привели к тому, что разные предприниматели платили разную сумму за аренду участков.

Не были приняты меры и к взысканию задолженности по арендной плате и оплате услуг по размещению мобильных объектов на сумму 84,4 тыс. рублей, не начислена и не предъявлена к оплате сумма пени и неустойки в размере 44,1 тыс. рублей.

Также установлены нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«В результате чего допущено неэффективное использование средств бюджета города, в сумме 3 480,2 тыс. рублей (заключение контрактов по максимальной первоначальной цене, при наличии других предложений)», — уточняет КСП.

Реконструкция наружного освещения и благоустройства территории парка проводились без разрешения — «в результате необоснованного применения расценок, без должного обоснования оплаченных непредвиденных расходов и работ, завышения объемов выполненных работ и стоимости материалов излишне оплачено подрядным организациям — 1 165,9 тыс. рублей».

В 2018 году при обустройстве центрального катка расходы предприятия были завышены.

Выводы КСП неутешительные: «финансовое положение характеризуется как критическое; финансовые результаты за рассматриваемый период как очень плохие».

Аудиторы предложили разработать план мероприятий по выводу предприятия из убыточного состояния. МУП города «Городские парки культуры и отдыха» направлено представление об устранении недостатков и нарушений.