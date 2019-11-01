Благовещенск, , 04:51 — REGNUM Представители министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии изучают возможность экономического сотрудничества с сельхозпроизводителями Приамурья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В Приамурье японская делегация посетила завод маслоэкстракционный «СОЯ АНК» и ФГБНУ ВНИИ сои, побывала на элеваторе «Иркутский масложиркомбинат», посетила зерновое хранилище компании «Содружество» — «Агро-Логистика ДВ» и завод по переработке сои «МЭЗ Амурский».

«В ходе рабочего визита японской делегации будут обсуждаться этапы цикла производства сои на Дальнем Востоке, от посева до экспорта в АТР, в том числе в Японию. Расходы на каждом из этапов — посев, обработка, транспортировка, прохождение таможенных процедур. Способы снижения расходов и налогов на каждом из этапов», — отметил зампред Правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, представители бизнес-структур Индии проявили интерес к инвестиционному потенциалу Приамурья: предполагается наладить взаимодействие по целому ряду направлений.