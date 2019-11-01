Токио, , 04:19 — REGNUM В Японии вырос уровень безработицы в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад японского правительства.

Сообщается, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос до 2,4% по сравнению с 2,2% в августе 2019 года. Отмечается, что прогноз экономистов в японском правительстве составил 2,3%.

В то же время соотношение числа рабочих мест к числу соискателей упало до 1,57 в сентябре. Согласно прогнозу, это соотношение должно было держаться на уровне 1,59.