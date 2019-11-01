Магадан, Магаданская область, , 03:45 — REGNUM Глава Магаданской области Сергей Носов намерен создать новую структуру — Корпорацию развития региона. На это решение его подтолкнул опыт Приморского края и Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Корпорация развития у наших соседей — в Якутии, в Приморье — даёт хороший результат. Время пришло и нам применять эту структуру. Пришло время сделать следующий шаг, а именно — посмотреть и реализовать возможности, которые даёт экономика предприятий, которые встали на ноги. Это позволяет двигаться дальше», — заявил в интервью «Колыма+» Сергей Носов.

Предложение губернатора Колымы поддержал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На создание Корпорации развития Магаданской области выделят 150 млн рублей. Финансирование предполагается из средств особой экономической зоны, а также из Фонда развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, пр проверке расходования бюджетных средств в Магаданской области выявлено нецелевое, неправомерное и неэффективное использование на общую сумму 4 млрд рублей.