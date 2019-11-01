Чэнду, Китай, , 03:29 — REGNUM Объем торговли Международного железнодорожного порта Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая превысил 7 млрд юаней (около $994,2 млн) за первые три квартала 2019 года, что на 386% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

С января по сентябрь 2019 года оборот грузовых контейнеров в сухопутном порту Чэнду составил 4,65 млн единиц, что является первым показателем по Китаю среди всех сухопутных портов. Число грузовых поездов, курсирующих между портом и странами АСЕАН, выросло на 106,7% в годовом исчислении, а общий объем перевезенного грузов достиг 352 тыс. тонн или $200 млн в денежном исчислении за указанный период.

Отметим, что Международный железнодорожный порт Чэнду расположен в районе Цинбайцзян столицы провинции Сычуань города Чэнду. Порт служит важнейшим транспортным хабом по грузовому направлению «Китай-Европа».