Москва, , 03:25 — REGNUM Американская компания Apple в сентябре вернула себе первое место о объёмам выручки от продаж смартфонов в России. Об этом 1 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на статистические данные компаний — партнёра нескольких производителей электроники.

Отмечается, что в сентябре Apple заработала в России более 13,8 млрд рублей на продаже смартфонов, что составляет почти 34% от всех продаж в данном сегменте. На долю её ближайших конкурентов Samsung и Huawei/Honor пришлось 27,6% и 24,4% продаж соответственно.

Месяцем ранее наблюдалась иная ситуация: смартфоны от Samsung занимали 31,2% рынка, Huawei/Honor — 28%, а на долю Apple приходилось только 25,2%.

Американский производитель лидировал по выручке от продажи смартфонов в России с лета 2017 года — до тех пор, пока в марте текущего на первое место не вышла южнокорейская компания Samsung, а вскоре Apple и вовсе опустилась на третье место.

Рост показателей продаж американской компании специалисты связывают с выходом на рынок в конце сентября новых моделей iPhone. Только за первые десять дней в России было продано около 70 тысяч iPhone 11, что вдвое больше показателей iPhone Xs, выпущенного годом ранее.

Вместе с тем отмечается, что по обогнать своих южнокорейских и китайских конкурентов по количеству проданных гаджетов Apple пока не удаётся.

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