Уфа, , 03:24 — REGNUM Бывших топ-менеджеров башкирского ООО «УралКапиталБанк», который был лишён лицензии более года назад, могут привлечь к ответу по части задолженности перед кредиторами. Соответствующее заявление о субсидиарной ответственности арбитражный управляющий уже направил в суд, но дата его рассмотрения пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди тех семи лиц, которых требуют привлечь к оплате 5,5 млрд рублей, есть и председатель правления банка Эдуард Асадуллин. Основанием для ходатайства стало то, что, по мнению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», «контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также приобретению недвижимого имущества по существенно завышенной стоимости».

На сегодня «УралКапиталБанк» имеет обязательства перед 884 кредиторами на сумму свыше 6,629 млрд рулей.

Напомним, у ООО «Уральский капитал» (ООО «УралКапиталБанк») банковская лицензия была отозвана 15 февраля 2018 года. Регулятор выявил, что общество использовало рискованную кредитную модель, которая была ориентирована на выдачу кредитов компаниям, связанных с собственником уфимского банка. Это привело к снижению собственных средств — при стоимости активов около 3 млрд рублей обязательства превышали 6,5 млрд рублей.

На момент отзыва лицензии банк находился на 225-м месте в системе РФ по размеру активов. Помимо Башкирии, у него был филиал в Краснодаре.

Банк «Уральский капитал» лишили лицензии