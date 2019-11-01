Якутск, , 03:12 — REGNUM Власти Якутии опровергли обнародованные данные Минздрава о сокращении количества врачей в республике на 17,2%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Произошла техническая ошибка. Никакого сокращения врачей в Якутии нет. Наоборот, есть стабильное увеличение. И нужды жителей республики мы будем полностью удовлетворять и в дальнейшем», — цитирует главу Якутии Айсена Николаева «Интерфакс-Дальний Восток».

Поддержал это мнение и первый замминистра здравоохранения республики Егор Прокопьев.

«По сравнению с 2017 годом численность врачей увеличилась на 155. Если в 2017 году укомплектованность врачами штатных должностей составляла 75,1%, в 2018 году — 76,2%, то на 1 октября 2019 года укомплектованность врачами составила уже 76,7%», — сказал Прокопьев.

По информации пресс-службы главы Якутии, на 1 октября 2019 года, в здравоохранении республики утверждено 6 487,5 штатных врачебных должностей, всего работает 4 990 врачей, в том числе врачей, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь — 2 604.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября, в ходе своего выступления на заседании расширенного президиума Госсовета РФ вице-премьер правительства Татьяна Голикова сказала, что Якутия занимает пятое место в России и первое на Дальнем Востоке по укомплектованности первичного звена здравоохранения.