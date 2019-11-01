Исламабад, , 09:25 — REGNUM Главная экспортная культура Пакистана, хлопок, в ходе осеннего урожая понесла большие потери, что сказалось на ее цене на внутреннем рынке.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, цена за монд (мера веса, используемая для хлопка) поднялась до 9400 рупий, что является максимум за последние 9 лет. В ходе недавнего заседания постоянного комитета Сената по национальной продовольственной безопасности было установлено, что около трети урожая хлопка в стране погибло из-за плохих погодных условий.

Напомним, что Пакистан испытывает воздействие глобального потепления. В этом году оно выразилось в особенно обильных муссонных дождях, которые нанесли вред многим хозяйствам.