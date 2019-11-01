Казань, , 01:55 — REGNUM Премьер-министр Татарии Алексей Песошин в рамках церемонии вручения госнаград выступил перед собравшимися, рассказав о прогнозах для экономики республики по итогам 2019 года. По его словам, валовый региональный продукт достигнет 2,5 трлн рублей, а индекс промышленного производства — 101,6%, передаёт ИА REGNUM.

Песошин отметил, что в промышленных результатах основная доля вклада остаётся за машиностроительным и нефтегазохимическим комплексами, где идёт «поступательное развитие». Он уточнил, что в следующем году на «ТАНЕКО» будет введена установка первичной переработки нефти, что даст первый прямогонный бензин. Помимо этого, на «ТАИФ-НК» в декабре 2019 года будет запущен комплекс по глубокой переработке тяжёлых остатков нефтеперерабатывающего завода.

Не последнее слово, по словам премьер-министра РТ, в развитие республики и за особыми зонами. Только в «Алабуге», где уже почти 60 резидентов, освоено 130 млрд рублей инвестиций, позволивших создать порядка 7 тыс. рабочих мест. Резиденты получили выручку в объёме 444 млрд рублей.

Ещё 10% объёмов промпроизводства в Татарии приходится на технопарки, различные промплощадки, которых в целом 90 в республике. В 2020 году их число доведут до 100.

В сфере розничной торговли власти ожидают прироста на 1,8% относительно итогов 2018 года, а внешнеторговый оборот составит 19,2 млрд долларов США.

Обещают власти и снижение числа безработных (с 13,3 до 12,3 тыс.), рост зарплаты — на 6,5−7,5% в 2020—2024 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем, далеко не все гладко в экономике Татарии. На одном из октябрьских совещаний отмечался спад объёмов поступлений в бюджет от налога на прибыль от ряда крупных налогоплательщиков и малых нефтекомпаний. Рустам Минниханов также отметил убыточность 26% компаний, выразив беспокойство их возможным банкротством.