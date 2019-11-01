Кишинёв, , 01:40 — REGNUM Европейская комиссия одобрила предоставление Молдавии нового транша бюджетной поддержки в размере 24,85 млн евро. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, средства пойдут на улучшение работы полиции, расширение экономических возможностей в сельском хозяйстве и развитие сельских районов.

В том, что касается реформы полиции, деньги выделяются на улучшение условий и качества обучения в учебных центрах и повышение квалификации сотрудников полиции, внедрение системы непрерывной профессиональной подготовки для них и на улучшение условий в изоляторах предварительного содержания.

Европейский союз возобновил предоставление бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи Молдавии в июле 2019 года после смены власти в стране. Ранее поддержка была приостановлена после незаконной отмены результатов выборов в Кишиневе, на которых победил тогдашний оппозиционер Андрей Нэстасе.