Киев, , 01:24 — REGNUM Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Кроме того, в банке прогнозируют и дальнейшее снижение показателя — до 30 млрд кубометров с 2021 года. В результате, отмечают украинские аналитики, экономические потери могут составить 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

В качестве основной причины возможного сокращения транзита в Нацбанке Украины указывают введение в строй «обходных газопроводв», мощность которых позволит заместить украинскую ГТС в ближайшие годы.

Вместе с тем в опубликованном документе рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают повышенные объёмы транзита. Напомним, ежегодно Украина благодаря транзиту российского газа получает около $3 млрд.

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