Ханой, , 09:06 — REGNUM Министерство экономики Бразилии объявило об отмене своих антидемпинговых пошлин на холоднокатаную нержавеющую сталь, импортируемую из Вьетнама, сообщает управление по торговым средствам Вьетнама.

Бразильское министерство объявило о пересмотре антидемпинговых пошлин на импорт соответствующих товаров из Китая, Китая, Финляндии, Германии, Республики Корея и Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», после завершения повторного обзора антидемпинговые пошлины, наложенные на соответствующие товары из Финляндии, Германии, Республики Кореи и Вьетнама, будут отменены, в то время как пошлины, наложенные на импорт холоднокатаных листов из нержавеющей стали из Китая будут продлены.