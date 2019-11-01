Ханой, , 09:22 — REGNUM Выставка вьетнамских компаний в Мьянме прошла в городе Янгоне 29−30 октября. На церемонии открытия присутствовали губернатор Янгона У Фиу Мин Тейн, постоянный секретарь министерства торговли У Аунг Со и представители вьетнамских бизнес-сообществ в Мьянме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», выступая на этом мероприятии, посол Вьетнама в Мьянме Луан Туи Дыонг сказал, что с момента установления всестороннего сотрудничества в 2017 году Вьетнам и Мьянма добились прогресса в двусторонних отношениях, особенно в сфере торговли и инвестиций.

Вьетнам в настоящее время является девятым по величине торговым партнером Мьянмы, объем двусторонней торговли за последние пять лет ежегодно увеличивался на 13%, достигнув в прошлом году 860 млн долларов США, добавил Луан Туи Дыонг. Ожидается, что что в 2020 году эта цифра достигнет 1 млрд долларов США.

По словам посла, Вьетнам также занял седьмое место среди 50 стран и территорий, инвестирующих в Мьянму, с 25 проектами на сумму почти 2,2 миллиарда долларов США.