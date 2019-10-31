Ростов-на-Дону, , 23:14 — REGNUM Подведомственное правительству Ростовской области государственное автотранспортное унитарное предприятие приобретает 11 новых автомобилей. Общая стоимость иномарок составит почти 24 млн рублей. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.

Стоимость одной единицы составляет более 2 млн рублей. Все автомобили, которые должен будет поставить исполнитель госконтракта, должны быть выпущены не ранее 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодно на автотранспортное обслуживание чиновников из региональной казны выделяются десятки миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году было приобретено более 20 машин, включая автомобиль класса «люкс».

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