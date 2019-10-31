Нью-Йорк, США, , 23:00 — REGNUM «Высокотехнологичный» индекс фондового рынка США Nasdaq пострадал меньше S&P 500 и Dow Jones благодаря росту котировок Facebook, 31 октября передает агентство Reuters.

После объявления о росте квартальной прибыли акции Facebook подорожали на 4,8%, до $197,27 за акцию.

Тем не менее, рост Facebook не спас Nasdaq от ухода в «красную зону» — индекс снизился на 24,05 пункта (0,29%), до 8279,93 пункта.

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