Нижний Новгород, , 22:48 — REGNUM Правительство России установило предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ в регионах Приволжского федерального округа. Во втором полугодии 2020 года для всех рост стоимости услуг будет варьироваться от 3% до 4%, говорится в соответствующем постановлении.

Минимальный индекс роста цен на коммунальные услуги установлен в Пермском крае — 3%. Индекс в размере 3,6% установлен для Башкирии, Мордовии, Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Для жителей Марий Эл услуги ЖКХ подорожают на 3,9%.

В то же время для Татарии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областей предельный индекс роста тарифов составит 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с планируемым подписанием концессионного соглашения о передаче теплосетей Саратова ПАО «Т Плюс» предельный индекс роста платы за тепло увеличен с 2,7% до 4% в первом полугодии 2020 года. Речь идет о 27 домах, которые обслуживают объекты МУП «Саратовский коммунальный комплекс», в них проживают 2 182 человека. Для остальных жителей города объем платы за тепло не изменится.