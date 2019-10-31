Ашхабад, , 22:46 — REGNUM Спикер парламента Туркмении Гульшат Мамедова посетила Южную Корею с официальным визитом и провела ряд встреч с местными чиновниками, передает пресс-служба министерства иностранных дел.

В ходе переговоров с председателем группы дружбы национальной ассамблеи Южной Кореи Парк Дечулом и руководителем национального агентства информационного общества Мун Йок-щиком туркменские делегаты обсудили политику внедрения цифровых технологий в различные отрасли экономики и возможности сотрудничества с привлечением корейского опыта в области цифровизации.

Также спикер Мамедова встретилась с министром образования Ю Ын-хе, президентом Сеульского госуниверситета Ох Седжунгом и представителями Института имени короля Седжона. Стороны отметили укрепление связей в сфере образования, продвижения корейской культуры и обучение корейскому языку.

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